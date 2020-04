Veterinári upozorňujú: Týchto desať vecí nikdy nerobte svojmu psovi, hneď tá prvá je bežná

Akokoľvek svojho psa milujete, nemali by ste nikdy zabúdať na to, že ide o zviera, ktoré síce potrebuje byť zahŕňané láskou, ale niektoré veci mu jednoducho nesmiete pre jeho vlastné dobro dopriať. Radia to aj veterinári, ktorí odporúčajú, aby sa majitelia radšej vyhli desiatim nasledovným činnostiam. Ktoré to sú?

Nedovoľte, aby váš pes bežal s palicou v papuli

Zdá sa, že niektorí psi sa narodili na to, aby sa hrali a k ich obľúbeným zábavkám patrí aj poklus s palicou či konárikom v papuli. "Tento druh zábavy sa častokrát končí škaredým zranením. Ľudia zvyknú psovi hádzať palicu, aby ju priniesol. Ten sa však môže na ňu napichnúť, najmä keď je nadšený a chce ju rýchlo uchmatnúť," upozorňuje veterinár Jason Nicholas z organizácie Preventive Vet v americkom štáte Oregn. Ak sa chcú majitelia takto zabávať so svojimi psami, mali by pri hádzaní používať hračku alebo loptu z mäkkej gumy.

Zdroj: Getty Images

Nepoužívajte sťahovaciu vôdzku

Ak si túto vôdzku obkrútite okolo ruky, môžete psovi spôsobiť jej trením popáleniny. Nepraktické sú aj v prípadoch, ak sa ocitne váš pes v ohrození alebo bude ohrozovať niekoho iného. Neskrátite ju totiž veľmi rýchlo. Mnohé vôdzky sú dlhé aj niekoľko metrov a veľmi tenké, preto sa nimi pes ťažko ovláda. Keď sa ľudia snažia zastaviť psa takouto vôdzkou, často sa to končí tržnými ranami a niekedy aj amputáciou.

Nikdy neťahajte psa na vôdzke a pozor aj na obojok

Náhle potiahnuť vôdzkou je niekedy nevyhnutné, aby ste psa ochránili pred nebezpečenstvom, ale ak to robíte často, môžete mu zlomiť krk. "Nesnažte sa priviesť psa k disciplíne poťahovaním vôdzky, pretože pri spodnej časti jazyka má kosť, ktorá sa mu môže zlomiť. Takéto trhavé pohyby sú spúšťačom viacerých problémov," vysvetlila veterinárna inštruktorka Michelle Szydlowskiová. Neodporúča ani použitie obojku, ktorý sa zovrie, keď sa pes odtiahne. Podľa odborníčky si môžu majitelia takto neúmyselne obesiť svojho psa aj vtedy, keď stojí na zemi.

Zdroj: Getty Images

Nenatierajte psa opaľovacím krémom

Váš pes má dostatočne hrubú srsť, ktorá chráni pokožku pred slnkom. Nenatierajte ho preto opaľovacím krémom, pretože môže byť pre neho toxický, obzvlášť, ak ho olizuje. Opaľovací krém totiž obsahuje oxid zinočnatý a psovi môže spôsobiť črevné problémy ako krvavú hnačku alebo krvavé zvracanie, ktoré signalizuje poškodenie čriev.

Nenatierajte psov antibiotickou masťou bez konzultácie s veterinárom

Je prirodzené, že sa budete chcieť postarať o svojho domáceho miláčika, keď sa zraní. Antibiotické krémy určené pre ľudí by ste však pre psov nemali používať. A platí to aj pre všetky ostatné liečivá. Nikdy preto neaplikujte psovi žiadnu masť či krém bez toho, že sa poradíte s veterinárom.

Psi by nemali mať prístup do kúpeľne a ak im to dovolíte, skontrolujte ju

"Toalety neobsahujú čistú vodu, ktorá je vhodná pre vášho psa alebo mačku. Zatvárajte preto veko, aby sa váš domáci miláčik nedostal k záchodovej mise," upozorňuje zverolekárka Rachel Barracková. Platí to najmä pre veľkých psov. V kúpeľni tiež skladujete čistiace prostriedky a kozmetiku. Všetky tieto prípravky sú pre psov toxické. Preto ak máte zvedavého psíka, najlepšie bude, ak necháte dvere kúpeľne zatvorené.

Zdroj: Getty Images

Nedávajte svojmu psovi ľad, aby si s ním hral alebo ho žral

Keď je horúco, mnohí majitelia naplnia misy svojich domácich miláčikov kockami ľadu alebo im hodia nejaké na hranie. Ľad je však bežnou príčinou zlomených zubov psov, najmä tých väčších v zadnej časti papule. Ide o bolestivé zranenie, ktoré sa môže končiť infekciou a vyžaduje si buď odstránenie koreňového kanálika alebo zvyšku zuba. Psa v horúcom počasí najlepšie schladíte obyčajnou studenou vodou.

Nekŕmte psov zvyškami z vášho stola

Kŕmenie psa mäsom alebo inými mastnými potravinami, napríklad slaninou, mu môže spôsobiť vážny a bolestivý záchvat pankreatitídy alebo iné problémy zažívacieho traktu. Zvyšky zo stola okrem toho obsahujú veľa kalórií a pes môže po ich častej konzumácii začať trpieť obezitou. Nebezpečné môžu byť aj nealkoholické nápoje. Mnohé z nich obsahujú xylitol, ktorý je pre psov jedovatý aj vo veľmi malom množstve.

Zdroj: Getty Images

Nikdy nedávajte psovi alkohol

Určite netreba panikáriť, ak váš pes z dlážky zlíže rozliatu kvapku vína. Väčšie množstvá sú ale pre psov mimoriadne nebezpečné. Alkohol nesmie byť podávaný žiadnym domácim zvieratám, pretože tlmí nervový systém. Takáto depresia nervového systému môže spôsobiť podchladenie, hnačku a zvracanie.

Nenechávajte psov v aute ani na pár minút

Veľká chyba, ktorá sa bohužiaľ nezriedka končí smrťou psa. Majte to na pamäti najmä v horúcom počasí, kedy sa autá rýchlo prehrejú. Szydlowskiová uvádza, že aj krátka chvíľa v horúcom aute môže mať pre vášho miláčika fatálne následky. "Pes sa veľmi ľahko prehreje, čo môže viesť k vážnemu poškodeniu mozgu. K prehriatiu behom niekoľkých minút môže dôjsť aj vtedy, keď necháte otvorené okná," uzatvára veterinárka.