Lekári upozorňujú na mimoriadne rizikový faktor pri nákaze: Ak sa vás týka, robte s tým niečo!

WASHINGTON - New Orleans na juhu USA má v prepočte na obyvateľov niekoľkonásobne vyššiu úmrtnosť na koronavírus než New York, teda v Spojených štátoch najpostihnutejšiu oblasť. Podľa lekárov a zdravotných úradov je zrejme dôvodom tohto javu tamojšia vyššia miera obezity, napísala agentúra Reuters.

Lousianské New Orleans bolo okrem New Yorku a Seattlu jedným z prvých epicentier nákazy koronavírusom v USA. V New Orleans je ale úmrtnosť nakazených sedemkrát vyššia ako v New Yorku a až desaťkrát vyššia než v Seattli. Rizikovým faktorom je podľa odborníkov horší zdravotný stav tamojších obyvateľov v porovnaní s ostatnými časťami Spojených štátov. Napríklad miera obezity či počet ľudí trpiacich vysokým krvným tlakom alebo cukrovkou je tu vysoko nad americkým priemerom.

Z takmer tristo obetí evidovaných v New Orleans bol u 97 percent z nich diagnostikovaný nejaký chronický zdravotný problém. Cukrovku malo 40 percent, obezitou trpelo 25 percent, srdcové problémy malo 21 percent a potiaže s obličkami 23 percent. Za obzvlášť rizikový faktor považujú odborníci obezitu, ktorá je celoamerickým problémom.

Výnimočné v New Orleans a ani v ďalších mestách Louisiany nie sú hlásenia nemocníc, že na jednotkách intenzívnej starostlivosti často leží intubovaná celá rodina, teda rodičia s deťmi. Rodinní príslušníci totiž v mnohých prípadoch trpia rovnakými chronickými zdravotnými problémami, čo nehľadiac na vek zvyšuje riziko horšieho vývoja ochorenia COVID-19.