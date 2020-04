Kráska zverejnila VIDEO z rande naslepo: Divnejšie zoznámenie ste ešte nevideli

ORLANDO - Megan Emersonová sa na TikToku podelila s dojmami z prvého rande naslepo, ktoré sa odohralo v lunaparku na Floride. Netušila, ako muž vyzerá, no rozhodne nečakala, že príde preoblečený za dinosaura. I tak to ale vraj bola láska na prvý pohľad.

Nie je prvé rande ako prvé rande. Megan sa mala prvýkrát stretnúť so Samom Andersonom, ktorého dovtedy nepoznala. Dohodli sa, že sa zoznámia v lunaparku Universal Studios v Orlande. Dievčina nahrala na mobil okamihy, kedy prvýkrát zazrela svojho budúceho priateľa. "Spočiatku to bolo desivé. Hlavne po tom, ako ma zbadal, išiel ku mne a zareval. Ale neskôr mi to už prišlo romantické," priznala. Mladík mal totiž na sebe kostým dinosaura, čím si zarábal na živobytie.

Aj napriek tomu to ale bola z jej strany láska na prvý pohľad. Na Megan nepôsobí Sam ako nebezpečný dravec, skôr ju neustále prekvapuje. "Môj priateľ je dinosaurus v Universal Studios a miluje, keď ma môže hľadať v dave a zamávať mi," napísala Megan na TikToku, kde jej príspevok prilákal viac ako sedem miliónov divákov.