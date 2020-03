Žene (38) pri pôrode pichli epidurálku, odvtedy prežívala neskutočné peklo: Skončila bez nohy

Počas pôrodu lekári na chrbtici Sarah objavili tukovú hrčku, ktorá bola veľmi blízko miechy. Stalo sa tak po tom, ako jej pichli epidurál na utíšenie bolesti. "Potrebovala som epidurálku, ale doktor mal veľký problém mi ju pichnúť," spomína žena na udalosti. Pamätá si, ako po tom všetkom stratila cit v ľavej nohe.

Zdroj: Facebook/Sarah Beamis

Beamisová sa narodila so znamienkom na spodnej časti chrbtice. Lekári jej rodičom povedali, že ide o mierny rázštep chrbtice. Nepotrebovala žiadnu liečbu, no pre každý prípad ju sledovali. Jediný spôsob, ako sa to prejavovalo, bolo občasné pichanie a tŕpnutie v nohe. Akonáhle však porodila svoje druhé dieťa Emmu-Leigh, znecitlivelo jej celé lýtko a koleno. Absolvovala preto viacero vyšetrení, ktoré odhalili, že tajomná hrčka na jej chrbte ťahá jej miechu nadol. "Epidurálka zasiahla nerv priamo v hrudke, čo spôsobilo problémy s ľavou stranou môjho tela," vysvetlila Sarah. Doktori si spočiatku mysleli, že hrudku odstránia za pár hodín. Operácia napokon trvala až jedenásť hodín, pretože tam bolo oveľa viac nervov, než si mysleli.

Po operácii ale žena stratila takmer všetok cit. Na močenie používala katéter. Lekárov vraj ale neobviňuje, pretože ju varovali, že poškodenie nervov môže spôsobiť komplikácie pri operácii. Bolo to riziko, s ktorým počítala. Pri kontrole sa ale zistilo, že z hrčky vyteká tekutina priamo do chrbtice pacientky. Rýchlo jej diagnostikovali bakteriálnu meningitídu, ktorá ju mohla zabiť. Po niekoľkých operáciách musela Beamisová podstúpiť rehabilitáciu. Nejaký čas chodila o barlách. Keďže jej pravá strana bola silnejšia, celú svoju váhu tlačila pri chodení tam. Akoby zázrakom tri roky po pôrode Emmy-Leigh Sarah opäť otehotnela. Svojho syna Jacoba porodila cisárskym rezom.

Zdroj: Facebook/Sarah Beamis

Potom ale prišla tá najväčšia rana. V dôsledku toho, že Sarah neúmerne zaťažovala svoju pravú nohu, sa v nej minulý rok v marci vytvorila infekcia, ktorá prerástla do sepsy. Chirurgovia boli nútení nohu pod kolenom amputovať. "Bolo to naozaj dramatické, nemohla som zaváhať. Mala som v nohe dieru, ktorú požierala infekcia." Napriek prežitej traume je rada, že o nohu prišla, pretože ju to zbavilo dlhoročného utrpenia. Svoj život však neľutuje. Plne sa vrhla do maľovania obrazov, ktoré si mimoriadne užíva.