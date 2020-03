Desivé zistenie vedcov o Amazonskom dažďovom pralese: Do 15 rokov začne ohrozovať Zem!

LEEDS - Tropické dažďové pralesy, ako je napríklad ten Amazonský, by mohli do roku 2035 do atmosféry vypustiť viac oxidu uhličitého, než ho spotrebovať. Problém je, že práve oxid uhličitý spôsobuje otepľovanie planéty. Príčinou tohto drastického obratu sú podľa britských odborníkov klimatické zmeny.

Štúdia, o ktorej informoval denník The Guardian, naznačuje, že do roku 2035 by mal Amazonský dažďový prales vypúšťať do ovzdušia viac oxidu uhličitého, ako ho spotrebuje. "Príčinou sú klimatické zmeny, ktoré pôsobia na tieto nedotknuté lesy," vysvetlil profesor Simon Lewis z Univerzity v Leeds. Dôkazy o tom, že prales sa pomaly, ale isto stával zdrojom oxidu uhličitého, boli podľa neho viac ako znepokojujúce. "Ľudstvo malo doteraz veľké šťastie v tom, že tento prales vyčistil všetko znečistené, no zdá sa, že to tak už nebude," dodal.

Veľké zhluky dažďových pralesov, vrátane tých v Indonézii, Brazílii a Kogu, pomáhajú predchádzať povodniam, chránia voľne žijúce živočíchy a limitujú dopad klimatických zmien na svet. Tridsaťročný výskum, na ktorom sa podieľalo takmer sto odborných inštitúcií, však ukázal, že spotreba oxidu uhličitého neporušenými tropickými lesmi dosiahla v 90. rokoch minulého storočia vrchol a do roku 2010 klesla o tretinu. Neporušené lesy tvoria veľké plochy, do ktorých ľudia nijako nezasahujú, teda tam nepestujú plodiny ani odtiaľ nevyvážajú drevo. Tvoria zhruba 5,5 miliardy hektárov lesov na svete.

Zdroj: Getty Images

Stromy by mali prirodzene nasávať oxid uhličitý, ktorý otepľuje planétu. Uskladňujú ho vo svojich kmeňoch a do atmosféry ho vypustia, až keď ich niekto vyrúbe, spáli alebo keď hnijú. Vedci sa však obávajú, že namiesto uskladnenia oxidu uhličitého ho budú stromy samé produkovať. "Po rokoch práce hlboko v dažďových pralesoch Konga a Amazónie sme zistili, že jeden z najzávažnejších dopadov zmeny klímy sa už začal," pokračuje Lewis.

Zdroj: SITA/AP/Renato Chalu ​

Vedci sledovali rast a zánik 300 000 stromov v Afrike a Amazónii. Zistili, že stromy samé od seba zmenili hlavnú funkciu a namiesto toho, aby oxid uhličitý skladovali, ho začali vylučovať. "Extra oxid uhličitý podporuje rast stromov, ale každý rok sa tento efekt násobí kvôli negatívnymi vplyvom vysokých teplôt a sucha, ktoré spomaľujú rast a spôsobujú vyhynutie stromov," povedal vedúci autor štúdie Wannes Hubau z Kráľovského múzea pre centrálnu Afriku v belgickom Tervurene. Tieto zistenia vedú k domnienkam, že v priebehu najbližších desiatich až dvadsiatich rokov dôjde k masívnemu otepleniu planéty v dôsledku oslabenia nielen Amazonského dažďového pralesa. A to je pomerne hrozivá prognóza.