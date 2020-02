Hrozivá predpoveď vedcov: Túto krásu na Zemi do roku 2100 už asi nenájdete

SAN DIEGO - Je pravdepodobné, že koraly za niekoľko desiatok rokov úplne zmiznú z planéty Zem. Môže za to veľké otepľovanie, kvôli ktorému miznú prirodzené biotopy koralov. Okrem otepľovania za to môže aj prekyslenie oceánov, za ktoré sú zodpovední ľudia.

Vedci nedávno na Stretnutí oceánskych vied v kalifornskom San Diegu uverejnili skutočne alarmujúce štatistiky, podľa ktorých v priebehu najbližších dvoch desaťročí by zo Zeme mohlo zmiznúť 70 až 90 percent koralov. Koraly sú drobné morské tvory, ktoré patria do rovnakého kmeňa ako sasanky a medúzy. Niektoré z nich produkujú uhličitan vápenatý, ktorý tvorí tvrdú vonkajšiu kostru. Práve tá vytvára nádherné koralové útesy.

Vedecký tím chcel zistiť, kde by mali projekty obnovy koralov najväčší úspech. Obnova zahŕňa pestovanie koralov v laboratóriách a ich presadenie do oceánov, kde môžu rásť a prosperovať. Koralové útesy sú totiž domovom mnohých iných morských organizmov. Výsledky skúmania sú však zarmucujúce. Ukázalo sa totiž, že toto umelé pestovanie koralov je potrebné na celom svete. "Do roku 2100 to vyzerá dosť pochmúrne," uviedla biogeografka Renee Setterová z Univerzity Hawaii Manoa. Spolu s kolegami zistila, že do roku 2045 väčšina oceánov nebude poskytovať vhodné podmienky na obnovu koralov. Do roku 2100 sa koraly budú vyskytovať iba na hŕstke miest, vrátane Baja California na Kalifornskom polostrove či v Červenom mori.

Podľa Setterovej je potrebné zintenzívniť boj proti klimatickým zmenám. "Snažiť sa vyčistiť pláže je skvelé, rovnako fantastické je bojovať proti znečisťovaniu. Musíme pokračovať v tomto úsilí," skonštatovala. Keď sa voda okolo útesov zohreje, koraly vypustia svoju tradičnú farbu a sú tak náchylnejšie k vyhynutiu. Tento proces je známy ako bielenie a môže zmeniť celé spoločenstvá ružových a oranžových korálov na strašidelne biele.