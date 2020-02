Chcete medzi kandidátmi vyniknúť? Opýtajte sa na pohovore tieto otázky

palec hore na pohovore

BRATISLAVA - Je dôležité si uvedomiť, že pohovory nie sú výsluch. To znamená, že aj vy môžete (a mali by ste) klásť otázky personalistom. Koniec koncov, tak ako sa o rozhoduje o tom, či vás príjmu ako zamestnanca, rozhodujete sa aj vy o tom, či ponuku prijmete. Namiesto kladenia základných otázok o mzdách, hodinách a prostredí môžete nazrieť do hĺbky veci. Tu je sedem otázok, ktoré by ste si mali položiť na konci nasledujúceho pohovoru, keď opäť začujete: Máte na nás nejaké otázky?