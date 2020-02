VIDEO Erika sa prechádzala po pláži, keď narazila na monštrum podobné mýtickej čupakabre

CHARLESTON - Na pláži neďaleko amerického mesta Charleston v Južnej Karolíne sa objavila kostra podivného zvieraťa bez očí a s veľkými zubami. Našla ju Erika Constantineová počas prechádzky so psom. Ohurujúci nález okamžite odfotila a zábery uverejnila na internete. Nikto zviera nedokáže identifikovať.

Dvadsaťpäťročná Erica sa spolu so psom prechádzala po pláži, keď narazila na kostru zvieraťa veľkého asi ako pes. Malo zachované zuby a rebrové kosti. "Nevedela som, čo to je. Bývam tu už asi päť rokov a nikdy som sa s niečím takýmto nestretla," prezradila.

Kostru odfotila a fotku uverejnila na internete v snahe zistiť, o aké zviera ide. Ľudia však zostali v rovnakom pomykove ako Constantineová. Niektorí si myslia, že by to mohla byť vačica, pes alebo leguán. Iní sa zas domnievajú, že kostra patrí mýtickému stvoreniu čupakabra, ktoré útočí na iné zvieratá a živí sa ich krvou.

Erica poslala zábery profesorovi z College of Charleston v nádeji, že konečne zistí pravdu. Momentálne čaká na jeho závery. Medzitým ale prišla s vlastnou teóriou. Podľa jej slov neznáme zviera pochádza z tajomného ostrova plného opíc, ktorý je od mesta vzdialený asi 40 kilometrov. "Technicky sa ostrov volá Morgan Island, ale mnohí ho nazývajú Monkey Island," vysvetlila mladá žena. Ostrov nie je obývaný ľuďmi, vládnu tam len opice. Ericin kamarát prednedávnom našiel na pláži opičie pozostatky, preto by to podľa nálezkyne dávalo zmysel.