Hoteloví manažéri prezradili, aké najčastejšie sexuálne otázky im hostia kladú

Sviatok zaľúbených oslavujú mnohé páry vo wellness hoteloch. Symbolický dátum, ako aj luxus prostredia využívajú mnohí na zásnuby. Hoteloví manažéri sa práve počas takýchto pobytov dozvedajú o bohatej fantázii svojich klientov, keď sa ich tí dokážu pýtať naozaj na všeličo. Na portáli SpaSeekers sa tridsať manažérov, ktorí spracovávajú poznámky klientov cez rezervačnú stránku, podelilo s najčastejšími otázkami potenciálnych zákazníkov. Tu je rebríček tých najčastejších.

1. Vzruším sa pri masáži?

Mnohým mužom sa stáva, že erekcia sa u nich dostaví v tom najnevhodnejšom čase, napríklad pri masáži. Kým stoporenie penisu môže byť indikátorom fyziologického vzrušenia, nemusí byť vždy odrazom emocionálnej alebo sexuálnej túžby. Dotyk môže aktivovať parasympatický nervový systém. Maséri sú však trénovaní tak, aby telo nereagovalo na dotyk nevhodnými sexuálnymi prejavmi. Na stránku sa vraj často obracajú muži aj ženy, ktorí žiadajú o radu ohľadom sexuálneho vzrušenia počas procedúr. Obavy sa hromadia najmä v čase Valentína, kedy žiada o masáž viac párov.

Zdroj: Getty Images

2. Je bezpečné mať sex vo vírivke alebo v bazéne?

Hostia milujú pobyt vo vírivke s horúcou vodou. V tomto smere je personál zo strany klientov doslova bombardovaný otázkou, či v nich môžu mať sex. Je to síce romantická predstava, no vo väčšine zariadení nie je nič podobné odporúčané ani povolené. Navyše sex v horúcej vode prináša so sebou zdravotné riziká, ako sú vyrážky či kvasinkové infekcie.

3. Izbová služba s extra korením

Na Valentína veľa hostí od pracovníkov hotela žiada zaslať im na izbu afrozidiaká v podobe ustríc alebo špargle. Požiadavky na hotelovú službu gradujú, pretože hostia počas sviatku zamilovaných opúšťajú izbu iba málokedy. Jeden hotelový manažér uviedol, že nedávno dostal od zákazníka otázku, či by ho mohol na izbe obsluhovať personál s turistickou šatkou na krku. Od zamestnancov SpaSeekers však klienti najčastejšie žiadajú, aby im v spálňach pripravili vedrá s ľadom, šľahačku, rozpustenú čokoládu a horúci vosk. Pri takýchto objednávkach by však mali myslieť aj na na to, kto to všetko po nich vyčistí.

4. Mládeži neprístupné kanály

Väčšina hotelov ponúka široký výber televíznych kanálov, ale ani tak niektoré nedokážu pokryť nároky hostí. Mnohí z nich si žiadajú zábavu pre dospelých vo forme pornokanálov či Netflix.

Zdroj: Getty Images

5. Dráždivá hudba

Viacerí klienti požadujú, aby im počas procedúr zneli hudobné skladby so sexuálnym podtónom.

6. Zvukovo izolované steny

Otázka týkajúca sa zvukotesných stien je vraj jedna z najčastejších, a to najmä v rušnejších hoteloch. Zákazníci sa chcú totiž venovať intímnostiam bez toho, aby sa museli krotiť a mali obavy z toho, že ich niekto bude počuť.