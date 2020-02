FOTO Žena v okne oproti zbadala záhadnú postavu: Keď zistila, kto to je, vybuchla do smiechu

Nudu v práci si niektorí ľudia spríjemňujú pohľadom z okna. Takýto pokoj od pracovných povinností si dopriala aj jedna nemenovaná žena, ktorú upútalo okno na budove stojacej oproti. Myslela si, že v tom okne stojí nejaká dáma, ktorá relaxuje podobne ako ona a popíja kávičku. Lenže keď sa pozrela cez okno aj po dlhšom čase, postava ženy stojacej v okne tam stála v nezmenenej polohe. "Bolo to divné, aby takto niekto nehybne stál celé hodiny," napísala.

My mate was in work and she noticed a woman standing at the window in one of the flats opposite. pic.twitter.com/6ZT6dBmP21