FOTO Osobný tréner pobúril verejnosť tým, ako parkuje: Urobiť to na Slovensku, ľudia by mu dali!

"Grécky žrebec", ako si Chris hovorí, nedávno priznal, že potrebuje väčšie parkovacie priestory na to, aby mohol vystúpiť z auta. Muž, ktorý váži takmer 130 kg, sa odjakživa hrdo pýši svojimi svalmi. "Som šampión v rysovaní svalov. Som zviera," vyhlasuje o sebe. Parkuje preto na miestach pre rodiny s deťmi a je mu absolútne jedno, čo si o tom kto myslí.

Zdroj: Facebook/Jeremy Vine On 5

Goodwin už počul o tom, že ho množstvo ľudí za to, čo robí, nazýva sebeckým a bezohľadným. So svojím trápením sa zdôveril v relácii "Hell’s Hell Hell 2020" vysielanej na televíznej stanici Channel 5. "Stále si myslím, že by na tých miestach mohol parkovať hocikto. Myslím, že by som mal mať aj ja svoje vlastné vyhradené miesto, na ktorom by stálo: ‚Záliv gréckeho žrebca,‘" uviedol v relácii.

Zdroj: Facebook/Greek Stallion TV

Chris si spomenul na prípad, keď za ním prišla neznáma žena a nesúhlasila s tým, aby parkoval na vyhradenom mieste. Vtedy s ním bola aj jeho tehotná priateľka, čo sa dalo ospravedlniť. Vzápätí nato ale tréner žene povedal, že na miestach parkuje aj vtedy, keď je úplne sám a nehanbí sa za to. "Ľudia často parkujú tak, že zaberajú dve parkovacie miesta. To vie nahnevať, ale ja tiež potrebujem väčšie parkovacie miesto, preto budem parkovať na mieste pre rodiny aj naďalej," dodal svojrázny Brit.