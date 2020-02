FOTO Mladík (30) si nevie nájsť frajerku, zoznamiek má plné zuby: Zaplatil si bilbord, chcete ho?

SHEFFIELD - Tridsaťročný Angličan prišiel s originálnym spôsobom, ako nájsť ženu svojho srdca. Zaplatil za bilbord, na ktorom pozýva potenciálnu záujemkyňu na rande. Verí, že po márnych pokusoch na internetových zoznamkách tak konečne našiel spôsob, ako sa dopracovať k tej pravej. Je presvedčený o tom, že investícia sa mu časom vyplatí a on nájde lásku svojho života.

Pre originálny spôsob zoznámenia sa rozhodol Mark Rofe, ktorý si vedľa rušnej cesty Fairfield Street v Manchestri nechal umiestniť bilbord so svojou podobizňou. Uviedol na ňom, že hľadá iba slobodné ženy, ktoré si chcú vyraziť na rande a možno práve on je ten, na ktorého čakali. Pod fotografiu pripísal svoj kontakt na webovú stránku Datingmark.co.uk, kde má uvedený slogan "Jeden muž, jeden bilbord, jedna misia" so svojimi osobnými údajmi a informáciami.

Angličan verí, že týmto spôsobom konečne nájde ženu svojho srdca. Tvrdí totiž, že internetové zoznamky v jeho prípade úplne zlyhali. "Keď som raz so svojím kolegom hovoril o tom, že zoznamovacie aplikácie nijako nezaberajú, tak som iba zažartoval, že sa skúsim s nejakou ženou skontaktovať cez bilbord," spomína Mark.

Na nápade sa vraj chvíľku smiali, ale potom začal o všetkom vážne premýšľať a nakoniec do nápadu investoval 425 libier (vyše 500 eur). Krátko nato sa v rušnej štvrti v Manchestri objavil obrovský neprehliadnuteľný bilbord, na ktorom mladík pózuje v ležérnej polohe. Ak potenciálne záujemkyne kliknú na odkaz uvedený pod jeho podobizňou, tak zistia, že ide o chlapíka, ktorý je vraj veľmi pekný a skromný a prijme žiadosť od každej, ktorá má záujem ísť na rande. V časti "Fakty a štatistiky" uvádza, že je vysoký 182 centimetrov, jeho ukazovák meria 6,82 cm a vo svojom živote pobozkal viac ako tri dievčatá.

Marka, ktorý pracuje v oblasti marketingu, prekvapilo množstvo žien, ktoré sa už prihlásili a plánuje všetkým odpovedať. "Niektorí si myslia, že bolo šialené investovať toľko peňazí do zoznámenia, ale keď nájdem lásku svojho života, ide o zanedbateľnú sumu. Dúfam len, že nakoniec nezostanem aj po tomto pokuse zúfalý a sám," dodáva.