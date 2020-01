FOTO Ženy sú hotové zo sexi mliekara: Odkedy ho poznám, kupujem mlieko už iba od neho!

NEW YORK - Osobný tréner Frank Acosta púta pozornosť mnohých dám, a to nielen svojím telom. S obchodným partnerom založil v roku 2006 firmu Manhattan Milk, ktorá dodáva čerstvé mlieko priamo domov. Priznal, že pitie mlieka v jeho živote veľa znamená a zjavne aj pre jeho mnohé zákazníčky, ktoré si mlieko objednávajú najmä preto, lebo im ho dovezie tento sexi chlap.

Štyridsaťročný Acosta začal pred štrnástimi rokmi podnikať s kamarátom Mattom Maroneom. Odvtedy pracuje nielen ako osobný tréner, ale aj rozváža mlieko. Čerstvé a pasterizované mlieko dováža priamo domov k zákazníkom v štyroch mestských štvrtiach po celom Manhattane a New Jersey. Ponúka tiež smotanu, vajcia či javorový sirup.

"Byť tvárou spoločnosti má svoje nevýhody. Ľudia sa so mnou chcú neustále rozprávať," posťažoval sa Frank. To je obzvlášť ťažké po nočných šichtách. Svoju "mliečnu kariéru" postavil na presvedčení, že mlieko je to najlepšie pre naše telo. Sám je toho dôkazom. "Od dospievania som vypil pohár mlieka pri každom jedle," prezradil. Pitia mlieka sa nevzdal ani v dospelosti Pred každým tréningom si dopraje pohár plnotučného mlieka, po tréningu dáva prednosť čokoládovému mlieku.

Vďaka svojej sexi postave si Acosta získal obdiv a dôveru najmä ženských zákazníčok. "Odkedy si mlieko a vajíčka kupujem od neho, nenakupujem ich nikde inde," priznala jedna zo žien. Ďalšia vyhlásila, že Frank je poriadny kus. Napriek tomu, že podobné lichôtky Newyorčan počúva neustále, snaží sa so zákazníčkami udržiavať čisto profesionálny vzťah.