Zdroj: thinkstock

Egejské, Stredozemné a Červené – to sú moria, pri ktorých chce dovolenkovať najviac Slovákov. V roku 2019 mierili najmä do Turecka a Egypta, tretím najobľúbenejším bolo Grécko. Vyplýva to z minuloročných štatistík cestovnej agentúry Invia, podľa ktorých si slovenskí dovolenkári radi priplatia za päťhviezdičkové hotely s all inclusive a za komfortné cestovanie lietadlom. Najčastejšie dovolenkovali osem dní.