Žena zverejnila provokatívnu FOTO s manželom: Pozrite, čím sa chváli, ste na tom rovnako?

Na výške skutočne nezáleží. Myslí si to aj Lizz, ktorá na Twitteri uverejnila fotku so svojím nižším manželom. Stalo sa tak pri príležitosti výročia ich svadby. Zároveň vyzvala ostatné ženy, aby sa aj ony podelili so svojimi skúsenosťami.

Zdroj: Facebook/Lizz Adams ​

"Šťastne vydatá za 165-centimetrového kráľa už ôsmy rok, zatiaľ čo vy všetci sa necháte obťažovať 188-centimetrovými alkoholikmi s čítacími schopnosťami na úrovni žiaka siedmej triedy. Ale pochváľte sa, aké úžasné je randiť s vysokým mužom," napísala Adamsová.

Happily married to my 5’5” king for 8 years while y’all are getting ghosted by 6’2” alcoholics with 7th grade reading levels but go off about how you only date tall men I guess pic.twitter.com/WzUL7ywk8F