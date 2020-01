OSTRAVA - Tri roky od svojej premiéry na festivale Colours of Ostrava sa speváčka LP s impozantným hlasom a charizmou do Dolných Vítkovíc vráti - bohatšia o nový album a skúsenosti z koncertov po celom svete. Okrem nej pribudli do programu aj britskí rockoví melancholici Tindersticks, funk/souloví Black Pumas z USA a talianske elektronické trio Meduza.