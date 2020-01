VIDEO Milencov premohla vášeň: Využili, že vlak bol prázdny, ich sex videli tisíce ľudí

Zdroj: Youtube/TalentedIndia News

GLASGOW - Dvojica, ktorá mala podľa všetkého namierené zo škótskeho Glasgowa do Edinburghu, si to rozdala priamo na sedačkách nočného vlaku. Zarážajúce je, že ich polícia nebude nijako stíhať. Môžu za to pikantné zábery, ktoré zverejnil jeden zo zamestnancov dopravnej spoločnosti. Niečo také jednoznačne nemal urobiť.