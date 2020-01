Adam (41) si s manželkou pochutnával na popcorne, jeden mu zostal v zube: Takmer ho to zabilo!

COVERACK - Štyridsaťjedenročný hasič z Veľkej Británie dostal smrtiacu infekciu po tom, ako sa pokúšal vybrať si zo zuba kúsok popcornu. Použil pri tom vrchnák z pera, špáradlo, kúsok drôtu a dokonca aj kovový necht. Skončil s bolesťou zubov, no ku zubárovi nešiel. O týždeň neskôr dostal zápal srdca a bojoval o holý život.

Otec troch detí Adam Martin z Coveracku v anglickom grófstve Cornwall podcenil infekciu v zube. Zasekol sa mu tam kúsok pukanca, ktorý sa pokúšal vybrať rôznymi predmetmi, od vrchnáku z pera až po kúsok drôtu. Napriek tomu, že ho zub stále bolel, k zubárovi nešiel. O týždeň neskôr sa u neho objavilo nočné potenie, únava a bolesť hlavy. Zašiel preto ku svojmu praktickému lekárovi, ktorý mu diagnostikoval mierny srdcový šelst a poslal ho na krvné testy a röntgen. Okrem miernych oblastí zápalu však výsledky neukázali nič. Doktor mu preto predpísal lieky, no chrípkové príznaky pretrvávali. Na nohách sa mu navyše urobil krvný pľuzgier, takzvaná Janewayova lézia, symptóm infekčnej endokarditídy, teda zápalu srdca. Vyskytuje sa vtedy, keď sa baktérie z inej časti tela, napríklad z úst, šíria krvným riečiskom a poškodzujú srdcové oblasti.

Zdroj: profimedia.sk

Martin bol nakoniec hospitalizovaný v nemocnici Royal Cornwall. "Veľmi veľa som spal a cítil som sa strašne, mal som bolesti v nohách," prezradil. V ten deň konečne zistil, čo sa s ním deje. Bolesť svalov v nohe sa ukázala ako infikovaná zrazenina, ktorá si vyžadovala päťhodinovú operáciu. Vďaka hrudníkovým testom lekári zistili, že Adamovo srdce bolo vážne poškodené a potrebuje okamžitú operáciu, počas ktorej mu nahradili chlopňu poškodenú infekciou. Adam dnes varuje všetkých ostatných, aby neurobili rovnakú chybu, ako on.

Zdroj: profimedia.sk

"Mal som hneď zájsť k zubárovi. Doktori mi povedali, že ak by som nešiel ani k všeobecnému lekárovi, do troch dní by som bol mŕtvy. Infekcia zožierala moje srdcové chlopne. Nechcem, aby si niekto iný prešiel tým, čo ja," dodal Martin, ktorý si uvedomuje, že mal obrovské šťastie.