Dávate si na batožinu pred cestovaním zámok? Obrovská chyba! Viac si tým škodíte ako pomáhate

NEW YORK - Zámky na kufroch, o ktorých si myslíme, že chránia náš majetok, sú podľa odborníkov iba lákadlom pre zlodejov. Uspokojiť sa s tým, že naša batožina je týmto spôsobom zabezpečená a chránená, je vraj veľmi zavádzajúce a naivné. Za ďalšie obrovské bezpečnostné riziko označili skúsení ochrankári aj používanie visačiek, na ktorých je uvedená adresa vášho bydliska.

Nejeden z nás počas cestovania musel čeliť nepríjemnému zážitku v podobe stratenej či ukradnutej batožiny. Nedávna diskusia na Reddite, do ktorej prispievali skúsení ochrankári, vás niektorými informáciami možno prekvapí a zároveň upozorní na mnohé zaujímavé fakty. Odborníci, ktorí denne riešia nepríjemnosti so stratou batožiny na letiskách totiž tvrdia, že používanie visiacich zámkov je iba lákadlom pre zlodejov a rôznych špekulantov. "Dajú sa otvoriť obyčajným perom. Vaša batožina nimi vôbec nie je zabezpečená a iba upozorňujete na to, že v nej máte niečo cenné, čo ešte viac priťahuje pozornosť zlodejov," píše jeden z bezpečnostných pracovníkov.

Zdroj: Getty Images

Podľa expertov je o niečo bezpečnejším, i keď nie stopercentným riešením použitie zámku TSA (Transportation Security Administration), ktoré po teroristických útokoch zaviedli Spojené štáty americké. V prípade potreby odomkne tento zámok len bezpečnostná služba špeciálnym kľúčom. Výrobok je totiž dodaný zákazníkovi bez kľúča. Ten si potom v zámku navolí špeciálnu číselnú kombináciu a pokiaľ ju zlodej zadá nesprávne alebo poškodí zámok násilím, tak sa aktivizuje indikátor, ktorý majiteľa upozorní, že sa niekto snaží dostať do jeho batožiny. Indikátor je aktivizovaný aj vtedy, keď zámok otvorí bezpečnostná služba spomínaným špeciálnym kľúčom, takže majiteľ presne vie, či a kedy mu ochrankári na letisku prehliadali batožinu.

Zdroj: Getty Images

Za hotové nešťastie označili odborníci aj používanie visačiek s adresami bydliska na batožine. V prípade jej krádeže sa totiž zlodej ľahko dostane aj k vám domov a po príchode z letiska, kde vám niekto ukradol kufor, sa môže stať, že na vás bude čakať ďalšie nepríjemné prekvapenie v podobe vybieleného príbytku. A zlodeji to majú v niektorých prípadoch naozaj veľmi jednoduché, pretože neopatrní cestujúci si v kufroch nechávajú kľúče od bytu alebo auta. Odborníci preto radia, aby ste si vždy tieto veci dali do príručnej batožiny, prípadne si ich nechali vo vrecku. Odporúčajú tiež, aby ste na batožinové visačky radšej uviedli adresu zamestnávateľa alebo iba telefónne číslo. Pri balení osobných vecí by ste si takisto mali nechať nejaké oblečenie v príručnej batožine pre prípad, že sa vám batožina stratí niekde na letisku.