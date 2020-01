FOTO Mladík dal dievčine svoje telefónne číslo: Chcel s ňou ísť na rande, tá SMS ho zabila!

Emily sa zoznámila s novým mužom, ktorý jej dal svoje telefónne číslo, aby sa mu ozvala. Očakával, že si s ním hneď dohodne rande, no ona si z neho radšej vystrelila.

Mladíka priviedla do rozpakov, keď predstierala, že sa prihlásil na adopciu opice. Dokonca mu poslala aj fotku zvieraťa. "Ďakujeme a blahoželáme! Úspešne ste si adoptovali šimpanza. Mesačne vám budeme strhávať poplatok vo výške 7,5 libry," znela prvá správa od dievčiny. Správy označovala ako automatické a dodala, že ak si ich muž neželá dostávať, musí na jej číslo odoslať slovo STOP.

