FOTO Mladík (32) sa počas dovolenky kúpal v jazere: Prežil horor, do penisu mu vliezol parazit

LONDÝN - Mladík z Veľkej Británie cestoval spoločne s kamarátmi po juhovýchodnej Afrike. Po tomto výlete ale zostal paralyzovaný. Spôsobil to parazitický červ, ktorý sa do jeho tela dostal cez penis. Partia totiž pravidelne navštevovala jazero Malawi, kde sa tieto parazity vyskytujú. V nemocnici strávil niekoľko mesiacov.

Skupina štyroch kamarátov, z ktorých jedným bol 32-ročný James Michael, cestovali po Afrike ešte v roku 2017. Na istý čas sa zastavili pri pri jazere Malawi, nachádzajúcom sa na hranici Malawi, Tanzánie a Mozambiku. Viackrát si v ňom aj zaplávali. Práve počas toho Jamesovi do penisu vliezol miniatúrny parazit a nakládol v ňom vajíčka. James sa tak nakazil schistozómiou, alebo tiež bilhraziou. "Keď sa spätne pozerám na fotky z Afriky, je divné uvedomiť si, že už v tom čase sa mojím údom šplhal nejaký parazit," hovorí mladík z londýnskeho Kensingtonu. Takmer o rok neskôr začal strácať cit v nohách. Spočiatku sa domnieval, že za to môže únava po dlhej cyklotúre.

Zdroj: profimedia.sk

Príznaky sa však zhoršovali o pár týždňov neskôr Michaelovi trvalo päť minút, kým vyšiel pätnásť schodov do svojho bytu. Nakoniec preto zašiel do miestnej nemocnice. Lekári mu nasadili antibiotiká a poslali ho domov. James sa po týždni opäť vrátil do nemocnice v ešte horšom zdravotnom stave. Poslali ho na neurologické oddelenie, kde mu urobili krvné testy. Veľmi rýchlo zistili, že Jamesov imunitný systém napáda chrbticu, čo viedlo k strate kontroly nad nohami. Nasadili mu šesťmesačný cyklus steroidov, ale v skutočnosti nevedeli, čo to spôsobilo. Pravú príčinu problémov odhalili lekári z Nemocnice tropických chorôb až pred minuloročnými Vianocami.

Zdroj: profimedia.sk

Angličan strávil v nemocnici štyri mesiace. Na začiatku liečby sa mu na chrbte vytvorilo bolestivé akné, nemohol preto dobre spávať. "Bola to bolesť, ktorú som dovtedy nezažil," prezradil. Najviac sa trápil kvôli svojej priateľke, ktorá ho kvôli boľavému telu a chrbtu nemohla ani objať. Našťastie sa Jamesovi podarilo úplne uzdraviť, no varuje ostatných cestovateľov, aby v žiadnom prípade neplávali v sladkovodnom jazere Malawi.