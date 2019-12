Každý skúša najnovšiu stoličkovú výzvu: Ženy ju zvládnu bez problémov, muži vôbec!

BRATISLAVA - Internet dobíja takzvaná stoličková výzva, ktorú údajne dokážu pokoriť len ženy. Tvrdí to vedec, ktorý to odôvodnil ťažiskom ženského tela. To je podľa jeho slov nižšie než u chlapov. Výzva spočíva v tom, že sa postavíte oproti stene, predkloníte sa, chytíte do rúk stoličku a spoločne s ňou sa vystriete.

Na sociálnych sieťach koluje nová výzva. Aby ste uspeli, musíte sa postaviť oproti stene, cúvnuť o dva kroky dozadu, predkloniť sa a chytiť do oboch vystretých rúk stoličku. Potom sa musíte zdvihnúť,pričom stoličku stále držíte v rukách.

Napriek tomu, že to znie veľmi jednoducho, je pre chlapov táto výzva mimoriadne komplikovaná, priam až nesplniteľná. Dôkazom je Devin, snúbenec Krystyny Sorrentinovej, ktorí sa tiež zapojili do výzvy. Krystyna výzvu zdolala bez akýchkoľvek ťažkostí, ale keď to skúsil Devin, nedokázal sa opäť vystrieť so stoličkou v rukách. "Túto výzvu sme na TikTok našli náhodne, keď sme sa snažili prísť na to, ako túto aplikáciu používať a rozhodli sme sa, že sa do výzvy zapojíme," hovorí Sorrentinová. Devin výzvu napokon splnil, musel sa ale plne sústrediť.

Podľa vedca Jeremyho Johnsona za všetkým stojí ťažisko tela. "Ťažisko väčšiny žien je nižšie ku bedrám, zatiaľ čo ťažisko chlapov je oveľa vyššie. Ťažisko žien, ktoré sú zohnuté nad stoličkou, sa nachádza nad ich nohami. Ale ťažisko chlapov rovnako zohnutých nad stoličkou sa nachádza priamo nad kusom nábytku," vysvetlil.