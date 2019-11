FOTO Najvypracovanejšia doktorka sveta: Toto telo skrýva pod lekárskym plášťom

QINGDAO - Super vypracovaná doktorka z Číny, ktorá vďaka svojmu svalnatému telu očarila milióny ľudí, prezradila, že posilňovanie je pre ňu len koníčkom. Do telocvične pritom chodí päťkrát do týždňa. Táto fitness modelka na polovičný úväzok totiž tvrdí, že by sa nikdy nevzdala svojej práce lekárky.

Tridsaťročná praktická lekárka tradičnej čínskej medicíny Yuan Herongová s cvičením začala pred dvomi rokmi, keď vraj chcela len vyzerať o niečo silnejšie. Z rovnakého dôvodu dodnes navštevuje posilňovňu až päťkrát do týždňa. Vďaka svojej vymakanej postave si získala na sociálnych sieťach stovky tisíc fanúšikov. "Cvičenie beriem ako svoj koníček," prezradila fanatička do fitness, ktorá je tiež prezývaná "skutočná Chun-Li".

Väčšina fotografií zobrazuje Yuan v období intenzívnych tréningov, kedy aktívne dvíha ťažké váhy a naťahuje svalstvo. Prekvapivo ale vyhlásila, že by sa nikdy nevzdala svojej lekárskej profesie. Niet divu, narodila sa totiž do rodiny lekárov. Jej rodičia ju odhovorili od kariéry kung-fu bojovníčky pretože chceli, aby z ich dcéry bola lekárka tradičnej čínskej medicíny. "Moji rodičia povedali, aby som sa nevzdávala medicínskeho vzdelania. Mysleli si, že vďaka medicínskej kariére budem schopná prosperovať celý život," objasnila konanie rodičov Yuan.

Všetok voľný čas popri škole však venovala cvičeniu. Najprv začala s jogou a pilates, no rýchlo pochopila, že to jej v raste svalov nepomôže. S posilňovaním začala po tom, čo stretla profesionálneho bodybuildera Thanga Weia. Ten pre ňu vytvoril skvelý tréningový plán na mieru a navrhol jej, aby sa zapojila do súťaže. S odstupom času Herongová priznáva, že tréningy sú niekedy ťažké. Jej motiváciou sú však svaly, ktoré sú čoraz viac vypracované a vyrysované. Počas svojej fitness kariéry sa často stretáva aj s kritikou, že je príliš neženská. "Nezáleží na tom, čo hovoria ostatní, som fitness maniačka. Pokiaľ ma to robí šťastnou, je to v poriadku," vyhlásila.