Mladík si vo fastfoode objednal čaj: Nevedomky vyriekol tajný kód, otrasné následky

McDonald's

Zdroj: SITA/AP Photo/Richard Drew

HILTON HEAD - Dvadsaťštyriročný Parrish Brown obviňuje McDonald’s v Južnej Karolíne za to, že ho "zhúlil". Objednal si čaj s extra citrónom, v ktorom bola aj prísada navyše - marihuana. Tvrdí, že to bola tajná šifra, vďaka ktorej dostanú záujemcovia do nápoja aj nelegálne povzbudenie.