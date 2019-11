Máte problémy so spánkom? Vyskúšajte tento vojenský TRIK a zaspíte do pár minút

OZARKS - Ak máte problémy so zaspávaním, môžu sa stať pre vás minulosťou, ak si osvojíte jednoduchý trik. Vo svojej knihe Relax and Win: Championship Performance, ho už v roku 1981 opísal tréner LLoyd Bud Winter. Jeho úspešnosť overili členovia americkej armády, ktorí s ním majú vynikajúce skúsenosti.

Komplikáciami so zaspávaním paradoxne trpia najmä vyčerpaní ľudia, ktorí nedokážu ani po tom, ako si ľahnú do postele, upokojiť svoje telo a myseľ. Dôvodom býva psychické, ale aj fyzické vypätie, ktoré sa organizmus snaží prekonať. Winter už pred niekoľkými desaťročiami odporúčal v tejto súvislosti jednoduchú techniku, ktorá vás v priebehu niekoľkých minút dokáže uviesť do spánku. Testovali ju aj na členoch americkej armády, kde mala až 96-percentnú úspešnosť. Čo teda treba urobiť pre to, aby sme zaspali čo najrýchlejšie?

Zdroj: Getty Images

1. Najskôr uvoľnite všetky svaly na tvári. Nezabudnite na oblasť okolo očí, jazyk a čeľusť. Ak robíte všetko správne, tak si ani neuvedomujete, že máte zaťaté zuby.

2. Keď sa vám podarí uvoľniť tvár, sústreďte sa na plecia, potom na hornú a dolnú časť ramien. Spustite ich dolu do jednej strany.

3. Vydýchnite celým hrudníkom a uvedomujte si pri tom svoje nohy od stehien až dolu.

4. Nakoniec si vyčistite myseľ myšlienkami na to, že:

a) ležíte v kanoe a pozeráte sa na jasnú oblohu

b) ležíte v hojdacej sieti v tmavej miestnosti

c) a neustále si opakujete "nemysli na nič"

Ak ste urobili všetko správne, spánok by sa mal prísť po pár minútach. "Nie je to žiadna mágia, iba počúvate signály vášho tela a riadite sa nimi," okomentovala techniku Kaylene Purselyová, ktorá pracuje ako poradkyňa zdravia v armádnom výcvikovom zariradení Fort Leonard Wood v pohorí Ozarks v americkom štáte Missouri.