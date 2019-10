Študentka (†20) chcela schudnúť pred dovolenkou: Teraz je mŕtva, pozor na túto diétu!

LONDÝN - Lieky na chudnutie zabili dvadsaťročnú študentku vysokej školy. Chystala sa na dovolenku a chcela sa predtým dostať do formy, tak drasticky zmenila svoj jedálniček. Základom boli tabletky s jablčným octom, ktoré sa jej ale stali osudnými. Jej telo bolo príliš kyslé na to, aby dokázalo ďalej fungovať.

"Bola to úžasná a silná osoba," povedala matka Mandy o svojej zosnulej dcére Lindsey Boneovej. Osudným sa jej stal drastický diétny plán. Chcela schudnúť čo najviac kíl ešte pred dovolenkou s priateľom. Držala preto pôst a pravidelne užívala tabletky s jablčným octom, ktoré sú známe tým, že potláčajú chuť do jedla. Lindsey mohla jesť iba 1 200 kalórií denne, sacharidy iba raz za deň, najlepšie vôbec. Dlho do noci zostávala v knižnici, aby nemusela nič jesť. Len pár dní pred dovolenkou ju jej spolužiaci na Univerzite v Sussexe našli mŕtvu v posteli.

Zdroj: Getty Images

Patologička Catherine Guyová zistila, že Lindsey mala v tele vysokú hladinu kyseliny. "Za iných okolností by sme takú úroveň kyseliny nepovažovali za smrteľnú, no bola vyššia než je bežné," uviedla. Vysvetlila, že telo má vlastné systémy, ktorými reguluje kyslosť. Tie sú ovplyvňované stravou či nízkotučnými diétami.

V Boneovej izbe sa našiel denník, kde mala podrobne opísané svoje stravovacie návyky. Jej mama vedela o tom, že Lindsey posledné dva roky pravidelne trikrát denne jedla polievkovú lyžicu jablčného octu vždy po jedle, o tabletkách ale netušila.