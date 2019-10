Zberateľa v noci straší bruchovravecká bábka z koncentračného tábora: VIDEO ho vydesilo na smrť

LIVERPOOL - Pán Fritz, bruchovravecká bábka, sa dostal do rúk zberateľa podivuhodných predmetov. Ten si všimol, že každú noc sa dvierka na vitríne s bábkou nevysvetliteľne otvoria. Pred sklenenú vitrínu preto namontoval GoPro kameru. Po dvoch večeroch zistil, že bábka pohybuje ústami a očami vo chvíli, keď sa dvierka otvárajú, čo ho poriadne vydesilo.

Štyridsaťosemročný zberateľ divných predmetov Michael Diamond sa dostal k bruchovraveckej bábke zo 40. rokov 20. storočia, ktorú vyrobil americký vojnový väzeň zajatý v Poľsku, kde skončil v koncentračnom tábore. Bábke dal meno Pán Fritz. Diamond ju umiestnil do presklenej vitríny, no po čase si všimol, že sa v noci z ničoho nič otvárajú na nej dvierka. Vďaka GoPro kamere zistil, že Pán Fritz je zdrojom paranormálnych aktivít. Keď sa totiž dvierka otvárajú, bábka hýbe očami a ústami.

Michaela to znepokojilo až tak veľmi, až skrinku omotal reťazami a hodil na ňu prikrývku. "Oči blikali a ústa sa mierne pohybovali hore a dole," opísal záhadnú aktivitu Liverpoolčan. Napriek tomu sa rozhodol, že si bábku nechá. "Mám pred ňou obrovský rešpekt, neviem si to vysvetliť," dodal zberateľ. Netuší, ako k zvláštnym pohybom pána Fritza dochádza. V miestnosti totiž nie sú žiadne okná, takže v nej nemôže byť prievan, v dôsledku ktorého by sa skrinka mohla otvoriť.