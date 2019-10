BRATISLAVA - Ranné rituály majú na nás väčší vplyv, než by sa mohlo zdať. To, ako ráno začína, často určuje zvyšok dňa. Ak vstaneme príslovečnou zlou nohou, budeme sa cítiť zle po celý deň. S hmotnosťou je to rovnaké. Existuje niekoľko ranných návykov, ktoré prispievajú k jej zvyšovaniu.