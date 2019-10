Chcete prestať s fajčením? Ak dodržíte týchto 15 krokov, dokážete to

BRATISLAVA - Medzi fajčiarmi sú aj takí, ktorí tužia s týmto zlozvykom skoncovať. Ak k nim patríte aj vy, prečítajte si pätnásť tipov, ktoré vám pomôžu navždy zahodiť cigarety do koša. Dôležité je napríklad si uvedomiť, ako veľmi fajčenie poškodzuje vaše zdravie a nevzdať to, keď pri prvom pokuse zlyháte.

1. Urobte si zoznam vecí, ktoré sa vám na fajčení páčia a nepáčia

Riaditeľ Centra klinického psychiatrického výskumu, Daniel Lieberman, radí, aby ste si papier rozdelili na dve strany, pričom na jednu napíšte plusy fajčenia a na tú druhú zase mínusy. Venujte zoznamu dostatok času, svoje odpovede si premyslite. Ak si trúfate, opýtajte sa rodiny alebo kamarátov, čo im na vašom zlozvyku vadí. Ak negatíva prevážia pozitíva, je najvyšší čas skoncovať s cigaretami.

2. Potom spíšte ďalší zoznam s dôvodmi, prečo bude odvykanie ťažké

Ku každému problematickému bodu pripíšte jeho možné riešenie. Ak za dôvod považujete fakt, že nikotín je návyková látka, vyskúšajte alternatívne náhrady nikotínu. Ďalším častým dôvodom, prečo neprestať fajčiť, je argument, že fajčenie odbúrava stres. To však dokáže aj každodenná prechádzka. Je tiež dobré mať na pamäti, ako fajčenie ovplyvňuje váš výzor.

3. Stanovte si dátum

Podľa Americkej asociácie pre rakovinu je dobré určiť si presný termín, kedy chcete prestať fajčiť. Malo by to byť v priebehu najbližšieho mesiaca. Môže to byť akýkoľvek deň, alebo taktiež nejaký sviatok, ako napríklad vaše narodeniny.

4. Ak chcete prestať fajčiť, nekupujte cigarety na kartóny

Namiesto toho si kúpte jednu krabičku a so sebou noste vždy len dve až tri cigarety. Ak vás potom prepadne chuť na cigaretu a zistíte, že už pri sebe nijakú nemáte, jednoducho si nezapálite. Tým postupne obmedzíte počet vyfajčených cigariet za deň.

5. Urobte si zoznam týždeň pred odvykaním

Zaznamenajte na ňom všetko, čo robíte v čase, keď dostanete chuť na cigaretu a ako veľmi na ňu máte chuť v rôznych častiach dňa, radí respiračná terapeutka Gaylene Mooneyová.

6. Pripravte si zoznam vecí, ktoré urobíte namiesto toho, že si zapálite

Choďte sa napríklad prejsť, vypite pohár vody, dajte pusu partnerovi alebo svojmu dieťaťu, zahrajte sa so psom, upracte v skrini alebo skúste žuvačky. Účinným "liekom" proti fajčeniu je tiež sex, ale aj čistenie zubov či šálka čaju/kávy. Vytvorte si niekoľko kópií tohto zoznamu a jednu so sebou noste všade. Vždy, keď dostanete chuť na cigaretu, inšpirujte sa ním.

7. Prestaňte fajčiť, keď máte dobrú náladu

Nekončite s fajčením, keď máte pochmúrnu náladu alebo depresiu. Je dokázané, že takto sa to podarí len málokedy. Odborníči odporúčajú prestať fajčiť vo chvíli, keď máte veselú náladu.

8. Zahoďte všetko, čo vám pripomína cigarety

To zahŕňa všetky fajčiarske potreby ako zápalky, zapaľovače, popolníky či držiaky na cigaretu. Nezabudnite si tiež vypratať auto. Aj náhodne nájdený zapaľovač vás v prvých týždňoch môže naviesť na zlé chodníčky.

9. Vložte všetky ušetrené peniaze do sklenenej nádoby

Tak najlepšie uvidíte, koľko ste bežne míňali za cigarety. Ušetrené peniaze sporte na niečo, o čom ste si mysleli, že sa vám na to nikdy nepodarí našetriť. Na internete dokonca nájdete bezplatnú kalkulačku, ktorá vám spočíta, koľko peňazí by ste ušetrili, keby ste prestali fajčiť.

10. Počas prvých dvoch mesiacov bez cigarety dajte prednosť bezkofeínovej káve

Príliš veľa kofeínu totiž môže vo vás vyvolať nervozitu. Tú v žiadnom prípade nechcete pociťovať v skorom štádiu odvykania.

11. Noste so sebou zdravé pochutiny

Namiesto fajčenia skúste slnečnicové semienka, lízanky bez cukru, žuvačky, mrkvu, zeler alebo iné zdravé potraviny. Závislosť na cigaretách môžete zmeniť na závislosť na orechoch. Denne zjedzte štyri orechy v škrupinke. Týmto spôsobom zamestnáte ruky, ktoré orech musia rozlúsknuť a následne aj ústa.

12. Vyveste si tento zoznam na viditeľné miesto

Kedykoľvek si budete chcieť ísť zapáliť, prečítajte si tento zoznam o škodlivosti fajčenia. Podľa Federálneho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb fajčenie spôsobuje:

- zvýšenie rizika rakoviny pľúc, močového mechúra, pankreasu, úst, pažeráka, leukémie

- zvýšenie rizika srdcových chorôb, mozgovej príhody a vysokého krvného tlaku

- zvýšenie rizika cukrovky

- zníženie hladiny folátu, ktorého nízka hladina zapríčiňuje srdcové choroby, depresie a Alzheimerovu chorobu

- ovplyvňovanie mentálnej kapacity a pamäte

- stenčenie kostí

- zvýšenie pravdepodobnosti impotencie

- zníženie plodnosti

- ovplyvňovanie chutí a vôní

- zvýšené riziko depresií u adolescentov

13. Povedzte ľuďom vo svojom okolí, ako sa cítite

Neschovávajte svoje emócie. Ak vás niečo hnevá, povedzte to, neduste to v sebe pomocou cigariet. Ak sa nudíte, priznajte to a namiesto fajčenia si nájdite nejakú zmysluplnú aktivitu. Štúdia vykonaná na tehotných fajčiarkach zistila, že keď raz dokázali nefajčiť počas prívalu negatívnych emócií, nezapálili si už nikdy.

14. Objednajte sa na akupunktúru

Existujú dôkazy, že akupunktúra celkom úspešne potláča chuť na cigaretu.

15. Ak zlyháte, vyskúšajte to znova

To, že sa vám nepodarilo prestať fajčiť na prvýkrát, neznamená, že sa to nepodarí nikdy. Niektorí ľudia skončili až na tridsiaty pokus, aby sa zlozvyku konečne nadobro zbavili. Stále majte na mysli, že fajčenie je jedným z najnebezpečnejších zlozvykov, ktorý vážne poškodzuje vaše zdravie.