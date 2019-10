Jana pozrela do záchodovej misy a takmer to nepredýchala: FOTO mimoriadne nechutného nálezu

Jana žije v meste Cairns na severovýchode Austrálie už jedenásť rokov, no takéto stretnutie s pytónom zažila po prvýkrát. Minulú sobotu ráno sa chystala na trhy. Predtým zašla na toaletu a rozsvietila svetlo. Práve vtedy zažila poriadny šok. V záchodovej mise totiž zbadala hada požierajúceho potkana.

Zdroj: Facebook/Jana Engler

Englerová sa domnieva, že ide o rovnakého pytóna, akého videla približne pred týždňom neďaleko svojho obydlia. "Boli sme u susedov, keď sa psy odrazu išli z niečoho zblázniť. Vyšli sme von a videli sme, ako sa had preplazil po mojom dome na vedľajší strom," hovorí. Po záchodovom incidente jej neostávalo nič iné, ako kontaktovať profesionálneho odchytávača hadov. Dvere do kúpeľne dôkladne zavrela.

Zdroj: Facebook/Jana Engler

"Lovec hadov si myslel, že pytón sa schováva pod záchodovou rímsou, odkiaľ steká voda do WC. Misu preto začal ohrievať fénom, no ukázalo sa, že had medzičasom zmizol," pokračuje Jana. Spoločne s hadím lovcom preto prezreli odtokové rúry v dome. Zistili, že z toaletnej rúry vedie vzduchová rúrka, ktorá ústi hore na streche. V Cairns je momentálne veľké sucho, podľa Jany sa preto potkan prišiel napiť do rúry. Stal sa však obeťou pytóna, ktorý sa cez toaletnú rúru dostal az do záchodovej misy.