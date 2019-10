Mladý vodič dostal pokutu za priestupok, ktorého sa dopúšťame asi všetci

BEAUDESERT - Mladý Austrálčan kritizuje počínanie policajta, ktorý ho pokutoval za to, že sa počas jazdy za volantom napil vody. Medializovaný prípad vyvolal množstvo rozporuplných reakcií. Vodič teraz robí všetko pre to, aby pokutu spochybnil a polícia všetko nanovo prehodnotila.

Brock Harris dostal pokutu, keď sa po 12-hodinovej šichte vracal domov do Beaudesert v austrálskom Queenslande. "Ako som odbáčal do ulice, odstavila ma policajná hliadka a oznámila mi, že musím zaplatiť pokutu, lebo som počas jazdy pil vodu," ktorého glg z malej plastovej fľaše za volantom musí zaplatiť 173 dolárov (157 eur) a zároveň mu k vodičskému preukazu pribudne aj jeden trestný bod. "Ak je dodržiavanie pitného režimu pri takmer 40-stupňových teplotách v rozpore so zákonom, tak to zaplatím," rozčuľuje sa.

Policajt udelenie pokuty odôvodnil tým, že sa Brock nedostatočne venoval jazde. Okrem toho povedal, že si len robí svoju prácu. "Udeliť pokutu v týchto prípadoch môžeme iba vtedy, ak vodič pri konzumovaní vody za volantom ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky. Na ceste je veľa vodičov, ktorí pijú vodu bezpečne a nikoho tým neohrozujú. Takí pokutu nedostanú," uviedol šéf policajného oddelenia David Johnson.

Zdroj: Getty Images

Poznamenal tiež, že v tomto prípade výška pokuty nezodpovedá skutku, ktorého sa údajne Harris dopustil. Podľa ministerstva dopravy totiž v Queenslande vodičom za nedostatočnú pozornosť počas jazdy udeľujú pokutu vo výške až 533 dolárov a tri trestné body do záznamu. "Nesústredení vodiči predstavujú nebezpečenstvo nielen pre seba a svojich spolucestujúcich, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Strata sústredenia trvá iba zlomok sekundy a môže mať fatálne následky," dodal Johnson.