Máte psa a zároveň doma fajčíte? TOTO by ste mali zaručene vedieť

Domáce zvieratá fajčiarov môžu byť vystavené riziku rakoviny pľúc či iných chorôb. Môže za to vdychovanie sekundárneho dymu, ktoré je známe ako pasívne fajčenie. Priemerný fajčiar vlastniaci domáce zviera denne doma vyfajčí deväť cigariet, zvieratá v blízkosti sú tak vystavované vyše tritisíc cigaretám ročne.

Do prieskumu organizovaného britskou poisťovňou MORE TH>N sa zapojilo dvetisíc majiteľov domácich miláčikov, ktorí sú zároveň aj fajčiarmi. 22 percent z nich uviedlo, že fajčia vysoko nad priemerom, čo je približne 15 cigariet za deň. Pre ich zvieratá to znamená inhalovanie dymu z 5500 cigariet ročne.

Tri štvrtiny respondentov pripustili, že fajčia aj napriek vedomostiam o škodlivosti cigariet na zdravie zvierat v ich okolí. 68 percent ľudí naopak uviedlo, že by s fajčením prestali, keby ich o škodlivých účinkoch cigariet na zvieratá informoval lekár.

Zdroj: Getty Images

Podľa štúdie z roku 2015 je pre zvieratá pasívne fajčenie oveľa nebezpečnejšie než pre ľudí, pretože zvieratá majú tendenciu tráviť viac času doma. Neustále sú v kontakte napríklad s kobercami, v ktorých sa hromadia karcinogénne častice. Majitelia psov, ktorí zároveň fajčili, zvýšili pravdepodobnosť vzniku rakoviny pľúc u svojich domácich miláčikov až o 60 percent. Zaujímavé je, že táto štúdia platí u psov s menším pyskom, ako napríklad mopslíkov. U psov s dlhším pyskom sa zvyčajne objavuje rakovina nosa.