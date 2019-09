Priťahuje vás viac ľudí súčasne? Pozor, TAKTO to môže ovplyvniť váš sex

Napriek tvrdeniam, že jeden z desiatich mužov a jedna z dvanástich žien sú závislí na sexe, mnohí odmietajú veriť, že ide o skutočný jav. Vedci však tvrdia, že našli rozdiely v genetickom zložení ľudí závislých na sexe. Myslia si, že za všetko môže takzvaný "mazľavý" hormón oxytocín. Ľudí s nadbytkom tohto hormónu totiž môžu priťahovať viaceré osoby súčasne, čo vedie k nutkavej potrebe sexu. Hormón rovnako obohacuje sex samotný.

Zdroj: Getty Images

Výskumníci z Karolínskeho inštitútu vo Švédsku sa zamerali na krvné vzorky šesťdesiatich ľudí, predovšetkým mužov, ktorí boli liečení na sexuálnu závislosť. Objavili rozdiely v ich mikro RNA genetickom materiáli. "Mnohí ľudia, ktorí trpia touto chorobou, nedokážu kontrolovať svoje správanie. Môže to mať nepriaznivé účinky na ich život, od rozchodov až po depresie," uviedol autor štúdie Jussi Jokinen.

Zdroj: Getty Images

Na základe vedeckých zistení je evidentné, že sexuálna závislosť je lekárska diagnóza, ktorá má neurobiologickú príčinu. V rámci výskumu odborníci porovnali šesťdesiat ľudí závislých na sexe s tridsiatimi narkomanmi a skúmali "chemické značky" ich génov. Rozdiel medzi dvoma skupinami bol malý, no dosť veľký na to, aby zmenil mikro RNA štruktúru. To by mohlo vysvetliť, prečo kognitívna behaviorálna terapia, v dôsledku ktorej sa znižuje hladina oxytocínu v tele, pomáha závislým ľuďom uzdraviť sa. Zároveň by štúdia mohla viesť k vývoju nového lieku, ktorý by oxytocín blokoval.