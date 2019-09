Kameraman natáčal nevinného barančeka: Cecil v sekunde zdivočel, to VIDEO musíte vidieť!

Televízny štáb britskej verejnoprávnej televízie si to namieril do Longleat Estate and Safari Park. Pri nakrúcaní kamerunských oviec sa dostali aj k baranovi s nežným menom Cecil. Ten spočiatku trpezlivo pózoval kameramanovi Benovi Fogelovi, zatiaľ čo chovateľka poskytovala odborný výklad. Všetko bolo v poriadku do chvíle, kým sa dovtedy krotké zviera nerozhodlo zaútočiť na Bena kľačiaceho na trávniku.

Zdroj: youtube/bbc ​

Terčom jeho útoku sa stal mužov rozkrok, na ktorý sa predtým poriadne zahľadel. Fogel šípil nebezpečenstvo a svoju mužskú pýchu si prekryl rukou, ale ani to Cecilovi neprekážalo a skolil kameramana svojou rohatou hlavou. Po zásahu na citlivé miesto Ben padol na trávu za hlasného smiechu oboch žien, ktoré neboli schopné ovládať sa. "Zvieratá sa pohybujú medzi ľuďmi a začali byť veľmi sebavedomé. A je lepšie, ak v ich blízkosti stojíte," vysvetlila neskôr chovateľka.