Kráska mala nehodu na motorke: Škandalózne FOTO krátko po nej, ty nie si normálna!

Mitchellová nedávno na sociálnej sieti zverejnila fotky zo svojej nehody na motorke. Na tele mala pár škrabancov a bola otrasená. Priebeh udalosti starostlivo zdokumentovala jej kamarátka Lidsey Fotografie sú však až príliš naštylizované, čo v mnohých užívateľoch vyvolalo dojem, že Tiffany možno ani žiadnu nehodu nemala a celé je to jedno veľké divadlo.

Viacerí si všimli aj to, že blogerka leží na zemi a pri sebe má fľašu vody so značkou Smartwater. Preto existuje podozrenie, že zábery nafotila len kvôli sponzoringu. "Je mi ľúto, že niektorí ľudia to vidia takto," napísala.

Mladá žena na Instagrame dôkladne opísala priebeh celej nehody a dodala, že pred tromi rokmi pri podobnom incidente prišla o priateľa. No ľudia si skôr všímajú niečo iné. "Muselo to byť strašné, som rada, že ste v poriadku. Ale... ak by moja kamarátka pokračovala vo fotení aj po tom, ako by som ležala na zemi v bezvedomí, naštvalo by ma to. Mám rada vaše fotografie, ale toto je trochu divné," odkazuje jedna zo sledovateliek na Instagrame. "Toto dievča je extrémne hlúpe a zároveň šťastné, že neutrpelo vážnejšie zranenia napriek tomu, že nemalo na sebe ochranné motorkárske oblečenie ani dobrú helmu," podotkol ďalší užívateľ.

Na hlavu Mitchellovej sa valí naozaj obrovská vlna kritiky, no ona sa bráni a tvrdí, že fotografie v žiadnom prípade nie sú nafingované a už vôbec v nich nejde o sponzoring. "Keď sa to stalo, okamžite za mnou prišli moji priatelia. Fotky vznikli až po tom, ako sa uistili, že som sa vážne nezranila. Nikdy by som takýto dôležitý, osobný príbeh nepredala značkovej kampani," ohradila sa Mitchellová.