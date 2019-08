Manželia v dome objavili tajnú zavarenú miestnosť: Otvorili ju, pohľad dovnútra ich šokoval

Marie a Steve Wessonovci získali minulý rok do vlastníctva starý dom Mapperley v Nottinghame a otvorili si v ňom strašidelné múzeum. Pri rekonštrukčných prácach objavili pod vrstvou sadrokartónu kovové dvere. Majitelia sa rozhodli nechať ich zatvorené. Až doteraz. Nedávno ich totiž spolu s nadšencami paranormálnych javov nechali otvoriť. Pohľad dovnútra ich šokoval, pretože v miestnosti na dlážke našli vyrytú päťcípu pentagramovú hviezdu so zvyškami vyhorených sviečok a starého plyšového medvedíka. "Nemohla som uveriť tomu, čo som videla. Zameriavame sa na paranormálne javy a nie sme žiadni satanisti. Ale chceli by sme sa o tomto náleze dozvedieť čo najviac," povedala Marie.

Zdroj: Facebook/Marie Wesson

Manželom sa vraj v múzeu podarilo urobiť už predtým zopár záhadných zvukových nahrávok, v ktorých im nejaký hlas sarkasticky prikazoval, aby tie dvere neotvárali. "Viackrát som počula, ako za nimi niečo šramotí, preto sme sa rozhodli všetko preskúmať," vysvetľuje Wessonová.

Zdroj: Facebook/Marie Wesson

Návštevníci si teraz môžu tajomný úkaz prezrieť cez prehľadnú výplň, do miestnosti však nesmie nikto vstúpiť. "Neviem, čo sa to deje, ale odkedy sme tie dvere otvorili, viacerí sa sťažujú na bolesť hlavy. Aj moja dcéra tvrdí, že cíti silný očný tlak, hoci nikdy predtým tieto problémy nemala," tvrdí Marie. Skeptikom odkazuje, že každý má právo na vlastný názor. Je jej jedno, kto čomu verí alebo neverí, pretože keby sme si všetci mysleli to isté, bolo by to nudné.