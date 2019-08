VIDEO Matka počula čudný zvuk z verandy: Išla sa pozrieť, kto prišiel, takmer omdlela od strachu

Vanessu vyrušil v utorok podivný zvuk vychádzajúci z dverí. Išla sa preto pozrieť, kto alebo čo tam je a naskytol sa jej veľmi nepríjemný pohľad. Cez pootvorené dvere sa totiž do domu snažil dostať obrovský had. Omotaný okolo kľučky nakúkal do jej príbytku a ak by ho nezbadala, pravdepodobne by sa mu podarilo vliezť dovnútra.

"Dnes som tu mala tohto návštevníka. Dnu som ho ale nepustila," okomentovala Američanka fotografiu hada visiaceho na dverách. Had sa vraj po piatich minútach znudene odplazil preč. Podľa Cripeovej slov ho zrejme na pozemok prilákali vajíčka. "Jedna sliepka mi znáša vajíčka mimo košíka. Asi ho našiel a skúšal, či sa mu podarí nájsť aj ďalšie." Stávalo sa to vraj aj v minulosti, ale plaz sa jej nikdy predtým nepokúšal preniknúť priamo do domu.

K incidentu došlo iba pár týždňov po tom, ako bol na Floride jeden muž uštipnutý ploskohlavcom vodným. Jedovatý had bol ukrytý na dvore pod záhradnou hadicou. Našťastie bol mužovi včas aplikovaný protijed. Miestne úrady preto vyzývajú obyvateľov k zvýšenej ostražitosti. "Ľudia by sa nemali po uštipnutí snažiť hada dolapiť. Treba si všimnúť najmä jeho vzhľad, aby mal lekár čo najpresnejší opis a vedel zvoliť správny protijed," odporúča Chris Pecori z miestneho policajného oddelenia.