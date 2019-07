VIDEO Objav v Tatrách prepíše históriu: Archeologický nález zmení mapu Európy

"Všetky nálezy, ktoré sme tu našli, patria do obdobia pred 15-tisíc rokmi," povedal slovenskej televízii RTVS archeológ Marián Soják zo slovenskej akadémie vied, ktorý výskum viedol spolu so svojim poľským kolegom. "Až doteraz sme nevedeli, že lovci sobov prešli na juh cez hrebeň Tatier. Je to vzácnosť," dodal.

"Objavili sme desiatky kamenných hrotov, ktoré prežili úplne alebo vo fragmentoch. Pôvodne boli pripevnené na kopije či oštepy, ktoré sa ale nezachovali," povedal agentúre PAP Pawel Valde-Nowak z Archeologického ústavu Jagelonskej univerzity v Krakove na juhu Poľska. Nálezy podľa neho dokazujú, že lovci žili v jaskyni dlho. Po niečom podobnom vedci bezúspešne pátrali v tatranských jaskyniach od 19. storočia.

Pazúriky pochádzajú z konca doby ľadovej, kedy ľadová prikrývka začala ustupovať zo severnej časti terajšieho Poľska, teda zhruba pred 14.000 až 15.000 rokmi. "Nálezy archeológov dokazujú, že jaskyňa Hučivá diera je jedinečná. Je prvou tatranskou jaskyňou osídlenou v praveku," poznamenala RTVS na svojom webe.

"Nové nálezy menia mapu pravekého osídlenia Európy," pochválilo sa mesto Spišská Belá, ktorému patrí pozemok s jaskyňou, nachádzajúci sa mimo turistické trasy. Jaskyňa bola podľa nálezov osídlená zhruba pred 15.000 rokmi v "období, v ktorom sa objavil kult lovcov sobov, rozvíjalo sa jaskynné umenie a zaznamenaný bol rozmach výroby z kostí".

Systematický výskum na mieste má podľa mestského webu trvať do 26. júla a jaskyňa má byť kvôli ochrane unikátneho objavu uzavretá pre verejnosť.