FOTO Alexandra (†33) šla na liposukciu do zahraničia: Neposlúchla lekárov, krutá smrť

Zdroj: Facebook

SANTO DOMINGO - Tridsaťtriročná Američanka si to namierila z New Yorku do Dominikánskej Republiky, kde chcela podstúpiť plastickú operáciu, a to aj napriek tomu, že jej lekári v USA tento zákrok neodporučili. Skrášľovacia turistika ju nakoniec stála život. Ide už o tretí podobný prípad za posledný mesiac.