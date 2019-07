VIDEO Žena si dala zväčšiť zadok: Keď uvidíte tú drastickú metódu, ten svoj začnete milovať

Video zachytávajúce drastickú techniku na vyhladenie a spevnenie sedacieho svalu obletelo internet. Podobá sa to na bankovanie, ale je to oveľa drsnejšie a hlavne bolestivejšie. Zábery síce začínajú príjemným pohľadom na pekný ženský zadok, no zakrátko sa to zmení.

Zdroj: Youtube/Mz kay

K žene na ležadle totiž pristúpi masérka a na ľavú stranu zadku jej priloží nádobu plnú žeravých uhlíkov. Pozornému uchu poslucháča neunikne, že klientka vydáva zvuky vyjadrujúce bolesť, ale napriek tomu boj s ohňom vydrží. Nádoba prisatá na svale vytvára podtlak, a keď ju masérka odstráni a očistí pokožku od čiernych sadzí, jej zadok vyzerá ako žeravá guľa. Horúčava z uhlia totiž v svaloch roztiahla a prekrvila všetky cievy.

Zdroj: Youtube/Mz kay ​

A kým mnohí z nás trpia už iba pri pohľade na žeravé zábery, odborníci označujú metódu za drsnejšiu formu bankovania, ktorá sa využíva najmä pri zraneniach športovcov. Horúčavou rozťahujúce sa cievy totiž napínajú poškodené svalstvo a urýchľujú jeho hojenie. Metódu v minulosti vyskúšali napríklad brazílsky futbalista Neymar a boxer Anthony Josua.