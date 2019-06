V kostole otvorili tisícročný sarkofág: Narazili na telo, pomôže im odhaliť starodávne tajomstvo?

MAINZ - Medzinárodný tím vedcov po mesiacoch prípravy v utorok konečne otvoril tisícročný sarkofág. Stalo sa to v nemeckom kostole svätého Jána v Mainzi. Údajne sa cítili ako „Indiana Jones“. Čerstvý vzduch však starobylému nálezu nerobí dobre, vedci musia identifikovať telo vnútri sarkofágu čo najskôr.

Pomocou kladky sa tímu vedcov podarilo zdvihnúť 700-kilogramové veko zo sarkofágu a nahliadnuť dnu. Pozostatky tela boli pred svetlom sveta schované celé tisícročie. „Všetci sme sa cítili ako Indiana Jones,“ uviedol Dean Andreas Klodt na tlačovej konferencii v Mainzi.

Vo vnútri sa nachádzali mužské pozostatky, výskumníci stále netušia, komu patrili. Telo bolo pravdepodobne pokryté páleným vápnom krátko pred jeho umiestnením do sarkofágu. Tým sa urýchlil proces rozkladu tela. Práve tento aspekt komplikuje jeho identifikáciu.

Zdroj: profimedia.sk

„Nenašli sme ani len zub,“ dodal švajčiarsky archeológ Guido Faccani. Historici a cirkevní predstavitelia dúfajú, že telo pomôže vyriešiť niektoré historické tajomstvá späté s okolím kostola svätého Jána. Ten je jedným z najstarších kostolov v meste.

Predpokladá sa, že telo patrí Erkanbaldovi, arcibiskupovi z Mainzu, ktorý zomrel v roku 1021. Ak by to tak skutočne bolo, kostol by bol prvým chrámom v Mainzi, ktorý patril medzi vtedajšie mocné územia Svätej ríše rímskej. Okrem tela výskumníci našli aj kúsky látky, látkovej obuvi a tiež zvyšky niečoho, čo sa javí ako biskupský klobúk.

Umiestnenie sarkofágu v centrálnej lodi kostola a skutočnosť, že bol nasmerovaný na oltár, tiež naznačujú, že pochovaná osoba bola cirkevným funkcionárom. „Stále je možné, že to je Erkanbald,“ povedal Faccani. Tím preskúma zvyšky pomocou karbónových datovaní a vzoriek DNA z tkanív a kostí.

Budú však musieť pracovať rýchlo. V dôsledku pôsobenia kyslíku by sa mohli exempláre a pozostatky zo sarkofágu radikálne zmeniť. Sarkofág bol cez víkend dokonca vystavený pre verejnosť, v najbližších týždňoch ho opäť uzavrú.