Medzi ľuďmi sa šíri veľmi nebezpečná závislosť: Experti ju prirovnávajú k tej na heroíne

Joel Hillhouse z Východotennesseeskej štátnej univerzity tanorexiu dokonca prirovnáva k závislosti na heroíne. Vyrátava podobné príznaky - túžba opaľovať sa už od rána, potreba rastúcich dávok, úzkosť v prípade, že nie je možné sa opaľovať, pocity viny a podráždenosť voči poznámkam okolia. Túto chorobu je obtiažne zistiť, lebo opálenie hodnotí spoločnosť kladne. "Byť opálený v kolektíve znamená, že sme sa vrátili z dovolenky, že sme si na seba urobili čas," uvádza psychiater a adiktol´´og Dan Véléa.

Päťdesiatsedemročná Françoise spomína, ako mala nepotlačiteľnú potrebu dobre vyzerať. "Cieľom mojej dovolenky bolo čo najviac sa opáliť. Večery som trávila tým, že som obdivovala svoje opálenie a ukazovala ho rodine." Iní ľudia potrebujú byť opálení ako v lete, tak v zime. Keď 29-ročná Morgane vstúpila do solária prvýkrát, mala dvadsať rokov. "Chcela som vyzerať pekne na svadbu mojej sesternice, ktorá sa o niekoľko dní vydávala. Našla som v tom zaľúbenie. Chodila som do solária pravidelne v zime a tiež pred letom, aby som sa na pláži rýchlejšie opálila. Je to tak trochu ako cigareta; vieme, že je to zlé, ale nedokážeme s tým prestať. Dnes idem do solária raz, dvakrát za zimu. Keďže mám svetlú pleť, hrozí mi väčšie riziko vzniku rakoviny.

Zdroj: thinkstock.com

Adiktológ Véléa konštatuje nárast počtu pacientov trpiciach závislosťou na opaľovaní. "Nie sme na rovnakej úrovni ako pri kokaíne, ale počet závislostí na opaľovaní rastie. Ide o ochorenie, ktoré je súčasťou nezdravého úsilia o imidž a kultu výkonnosti," hovorí expert. Rovnako ako anorektik si stále myslí, že je príliš tlstý, tak i tanorektik má pocit, že nikdy nie je dosť opálený. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje tento druh závislosti, je to, že vystavovanie organizmu ultrafialovým lúčom zvyšuje o 30 až 50 percent tvoru beta-endorfín, psychotropnej látky rovnakej povahy, ako je morfín či heroín.

Zdroj: Getty Images

"Bola som na dovolenke v Montpellier. Nepoužívala som opaľovací krém; moja dovolenka trvala len sedem dní a ja som sa chcela čo najviac opáliť. Po dvoch hodinách spánku na horúcom slnku som sa prebudila so začervenanou kožou. Bola som spálená a na niektorých miestach ma pokožka svrbela a pálila. Mala som strach, že to na mne nechá stopy," vraví 28-ročná Mathilde. Nakoniec jej zostali len škvrny podobné pehám a niekoľko zón bez pigmentu. Mathilde sa teraz každý rok radí s dermatológom. Tričko a opaľovací krém s faktorom 50 sú nevyhnutnosťou.

Aby sa človek zbavil závislosti na opaľovaní, je potrebná terapia. Dôležité sú aj dôraznejšie preventívne kampane. Veľa sa hovorí o rakovine kože, ale zároveň je potrebné prihliadať k mnohým poruchám, ktoré môžu spôsobiť tanorexiu. Prvý krok urobili Brazília a Austrália, keď sa rozhodli zakázať soláriá.