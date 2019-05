Ľudia sú niekedy fakt prepnutí: Toto sú najbizarnejšie veci, pri ktorých šéfovia prichytili zamestnancov

BRATISLAVA - Čo všetko si dovolíš robiť v pracovnom čase? Ak si len pozeráš videá na YouTube či počúvaš hudbu, ešte sa až tak veľmi nevymykáš z priemeru. No sú ľudia, ktorí vedia poriadne prekročiť medze. Všetko je v poriadku, žije sa im relatívne dobre, až kým ich šéf nepristihne pri nejakej zakázanej činnosti. A niekedy sú to veci, ktoré fakt stoja za to. Toto sú podľa Redditu tie najšialenejšie z nich.