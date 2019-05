VIDEO Vedci sa pripravujú na príchod Boha chaosu: V piatok trinásteho 2029 buďte v pozore!

Asteroid s dĺžkou 340 metrov je v súčasnosti pod drobnohľadom NASA. Jej pracovníci uviedli, že vzdialenosť medzi ním a Zemou bude dostatočne veľká na to, aby nedošlo ku katastrofe. Na druhej strane sa asteroid dostane do rovnakej vzdialenosti ako niektoré kozmické lode. Vedci tak budú mať príležitosť dôkladne ho preskúmať.

Prítomnosť takýchto veľkých asteroidov v blízkosti Zeme je veľmi zriedkavá. "Blízka vzdialenosť Apophisu od Zeme v roku 2029 bude pre vedu neuveriteľnou príležitosťou. Asteroid budeme pozorovať optickými aj radarovými ďalekohľadmi. Tie radarové nám umožnia vidieť detaily na jeho povrchu," uviedla vedkyňa Marina Brozovicová. Apophis bude voľným okom viditeľný v čase, keď vyjde na nočnú oblohu nad južnou pologuľou a preletí cez východné pobrežie na západné pobrežie Austrálie. Bude viditeľný na celom svete, od Indického oceánu až po Ameriku.

Apophis astronómovia prvýkrát spozorovali v roku 2004, krátko po tom bolo ich pozorovanie narušené technickými a poveternostnými problémami. Vedci dúfajú, že do roku 2029 zistia všetky podrobnosti o veľkosti, tvare či zložení asteroidu. "Už vieme, že blízke stretnutie so Zemou zmení Apophisovu obežnú dráhu, ale naše modely tiež ukazujú, že toto stretnutie by mohlo zmeniť spôsob, akým sa asteroid otáča, čo zase môže vyvolať zmeny na povrchu, ako napríklad malé lavíny," poznamenal astronóm David Farnocchia z NASA.

Apophis je jedným z asi dvetisíc súčasne známych potenciálne nebezpečných asteroidov. Odborníci preto dúfajú, že práca, ktorú odvedú pri blízkom stretnutí s Apophisom, v budúcnosti zachráni Zem pred príchodom ďalšieho asteroidu.