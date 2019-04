Študent (21) zverejnil FOTO svojho otca (45) a vyvolal ošiaľ: A to bol predtým Boží služobník!

Keď poprosil Clint Hayslett (45) svojho syna Collina (21), aby mu pomohol naštartovať kariéru modela, určite nerátal s takým okamžitým a obrovským ohlasom. Fotografie bývalého pastora, ktorý vymenil nudné rúcho za atraktívne oblečenie, sú zdieľané na Twitteri s veľkým úspechom. "Otec rozbieha kariéru v modelingu a nikdy som ho nevidel šťastnejšieho ako teraz," napísal mladík, ktorý študuje na univerzite v Ohiu.

My dad is 45, pursuing a modeling career, and I’ve never seen him happier. He told me he’s just waiting for a chance to blow up. So, Twitter, meet my dad. pic.twitter.com/zYSmZGbPCn