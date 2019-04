Jedenásť bombastických faktov, ktoré ste doteraz nevedeli o Titanicu

Aj 107 rokov od tragického konca Titanicu sa dostávajú na povrch fakty a zaujímavosti súvisiace tak s osudom pasažierov, ako aj s jeho potopením. Skaza najluxusnejšieho parníka sveta, ktorý neprežil svoju prvú cestu krížom cez Atlantik, stále priťahuje pozornosť a šokuje niektorými súvislosťami.

Svadobná cesta

Na Titanicu bolo dvanásť mladomanželských párov, pre ktorých bola plavba zároveň svadobnou cestou.

Posilnený alkoholom

Hlavný pekár Charles Joughin sa v čase klesania parníka ku dnu zahrieval väčším množstvom alkoholu. Možno práve vďaka tomu prežil v mrazivej vode. Po dvoch hodinách pre neho prišiel záchranný čln.

Zdroj: profimedia.sk

Telá

Z viac ako 1500 ľudí, ktorí pri nešťastí zahynuli, bolo neskôr z oceánu vytiahnutých iba 333 tiel.

Hrdinovia

Neprežil ani jeden z tridsiatich technikov zodpovedných za chod lode. Do poslednej chvíle pokračovali vo svojej práci, aby udržali plavidlo čo najdlhšie na hladine a mohlo sa tak zachrániť čo najviac ľudí

Staroveký ľadovec

Vedci sa domnievajú, že ľadovec, do ktorého Titanic narazil, sa začal formovať niekedy okolo roku 1000 pred naším letopočtom.

Zdroj: profimedia.sk

Psy

Na palube sa nachádzalo aj dvanásť psov, zachránené boli tri.

Kňaz

Kňaz Thomas Byles odmietol nastúpiť do záchranného člnu, hoci mal na to viac príležitostí. Namiesto toho spovedal tých, ktorí ho o to požiadali predtým, ako opustili loď.

Predpoveď

V roku 1898, čiže štrnásť rokov pred potopením parníka, napísal Morgan Robertson knihu s názvom "Vrak Titanu". Bola o nepotopiteľnej lodi, ktorá klesla na dno po zrážke s ľadovcom.

Baktérie

Vrak lode na dne oceána nepretržite požierajú baktérie. Ak bude ich apetít taký veľký ako doteraz, trosky zmiznú v priebehu najbližších dvadsiatich rokov.

Zdroj: Youtube/oceanexplorergov

Ďalekohľad

Posádka Titanicu nemala ďalekohľad. Všetky prístroje boli uložené v skrinke, od ktorej nemal nikto kľúč. Práve ďalekohľad by snáď pomohol včas identifikovať ľadovec a zabrániť katastrofe.