Najstarší Angličan (111) prezradil recept na svoju dlhovekosť: Tvoria ho DVE SLOVÁ

Bobova rada je na počudovanie veľmi jednoduchá; tak vysokého veku sa dožil vraj preto, lebo jednoducho "odmieta zomrieť". "Mal som normálne choroby ako nachladnutie, chrípku, maláriu, dve alebo tri operácie. Mal som byť už mŕtvy, ale som bojovník," hovorí.

Zdroj: Youtube/Metro

Weighton nerád robí rozruch kvôli maličkostiam a aj to je podľa neho pravdepodobne dôvod, prečo sa dožil vysokého veku. Nemá rád pozornosť, zato sa ale rád stretáva s novými ľuďmi, najmä tými, ktorí videli svet a vedia, čo znamená byť človekom. Bob toho v živote videl a zažil veľmi veľa. Má tri deti, desať vnúčat a 25 pravnúčat. Len málokomu sa podarí dožiť tak veľkej rodiny.

V priebehu svojho dlhého života zaznamenal Weighton množstvo zmien, aj tých v cestovaní. "V roku 1933 som cestoval šesť týždňov loďou z Ďalekého východu do Hong Kongu, dnes to letecky trvá osem až deväť hodín," skonštatoval. Napriek tomu, že svet sa neprestajne mení, Bobovo životné poslanie ostáva rovnaké. "Ľudský kontakt je motívom môjho života," dodal s tým, že by rád požil ešte dlhšie.