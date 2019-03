Žena (36) išla na plastiku, aby vyzerala ako Meghan Markle: FOTO výsledku... veď posúďte sami

Tridsaťšesťročná Xochytl Greerová z Houstonu obdivovala Meghan ešte v čase, keď účinkovala v seriáli Kravaťáci. Vtedy nikto ani len netušil, že sa z nej stane vojvodkyňa zo Sussexu. "Páčila sa mi jej postava, predstavovala vzor silnej ženy. Po tom, ako začala chodiť s Harrym, som jej začala fandiť ešte viac. Je to taká naša americká princezná, reprezentuje krajinu a je fantastická," rozplýva sa nad ňou trojnásobná matka.

Pred premenou Zdroj: profimedia.sk

Obdiv k Markleovej však nezostal v prípade Greerovej iba na úrovni bežného zbožňovania, ktorý sa prejaví nanajvýš napodobňovaním v obliekaní či v úprave účesu. Američanka totiž pred pár mesiacmi podstúpila plastiku tváre. Konkrétne išlo o úpravu lícnych kostí, pier, nosa, ďalej si nechala odsať tuk z brucha, stehien a zadku. Celá investícia odľahčila jej peňaženku o 30-tisíc dolárov (vyše 26-tisíc eur). Zákrok sa navyše dial za prítomnosti kamier televíznej relácie ABC Nightline.

Zdroj: profimedia.sk

Niektorí ľudia Xochytl vyčítajú, že je vojvodkyňou posadnutá. Ona to ale odmieta. "Čo je zlé na tom, že sa chcem podobať na niekoho, kto je milý a krásny?" argumentuje. Komentáre, v ktorých ľudia Greerovú upozorňovali na to, že by jej mal chirurg vrátiť peniaze, pretože výsledok jeho práce sa značne odklonil od pôvodného zámeru, vraj vymazala a vôbec si nepripúšťa, že sa na svoj idol nepodobá. "Keď je Megan v televízii, moja dvojročná dcéra vždy kričí, že vidí mamu," hovorí.

Zdroj: profimedia.sk

Podľa brunetky je medzi jej a Markleovej životným príbehom taktiež veľa súvislosti a až nápadných podobností. Xochytl pracuje ako advokátka a toto povolanie sa spája práve so spomínanou postavou v úspešnom seriáli. Vojvodkyňa má okrem toho zmiešaný pôvod a Greerová je polovičná Mexičanka. Zároveň dodala, že aj ona si prešla mnohými rodinnými problémami. "Vďaka Meghan som lepšie prekonala rozvod a keby som mala príležitosť osobne sa s ňou stretnúť, za všetko by som jej poďakovala," dodala.