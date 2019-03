Školáčka vymeškala neuveriteľný počet hodín: A dopomohla jej k tomu babička!

Šesťdesiatpäťročná žena má dievča zverejné do starostlivosti, informoval hovorca prostejovskej polície František Kořínek. V počte neospravedlnených hodín sa školáčka zaradila medzi rekordných záškolákov v kraji. "Od začiatku tohto školského roku umožňovala viesť záhaľčivý život svojej maloletej vnučke, o ktorú sa stará. Neposielala ju ráno do školy, takže tá už do novembra vymeškala takmer 160 hodín. K zlepšeniu dochádzky nedošlo ani po prechode na inú školu, kde až do súčasnosti žiačka vymeškala ďalších viac ako tristo vyučovacích hodín," spresnil hovorca.

Zdroj: Getty Images

Obvinená žena podľa polície nezabezpečila nápravu ani napriek tomu, že bola opakovane upozorňovaná zo strany školy aj sociálnych pracovníkov přerovského magistrátu. Hrozia jej za to až dva roky väzenia.

Medzi doterajšie najväčšie záškoláčky v ČR patrí vtedy deväťročná dievčina z Olomouca, ktorá od novembra 2015 do mája 2016 vymeškala 660 hodín. V pomyselnej štatistike zatiaľ vedie chlapec z Prostejovska, ktorého rodičov polícia obvinila z ohrozovania výchovy dieťaťa ešte o 2,5 roka skôr. Za školský rok vymeškal dokopy 894 vyučovacích hodín.