Žena dala bez rozmyslu výpoveď v práci: Týchto päť vecí zistila hneď po tom, ako si uvedomila, čo urobila

BRATISLAVA - Mala už dosť pracovného stereotypu, mala pocit, že nežije, len prežíva. Ráno vstať, ísť do práce, večer sa vrátiť, ísť spať a opäť ten istý kolotoč dookola. Preto si povedala dosť. Bez toho, aby si našla iné, nové zamestnanie, sa mladá žena Anna Lundbergová rozhodla dať výpoveď. Nerozmýšľala, čo bude potom, no rýchlo na to prišla. Pozrite sa, čo zistila, keď sa stala nezamestnanou.